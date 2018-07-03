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10:33   3 Июля 2018
Россия

Политика сомалийских пиратов: Милонов ответил на угрозу Киева об аресте акций «Северного потока-1»

Политика сомалийских пиратов: Милонов ответил на угрозу Киева об аресте акций «Северного потока-1»

Для взыскания так называемого долга с России в рамках решения арбитража Стокгольма Украина может начать арест акций «Северного потока-1».

Сотрудник Государственного агентства по энергоэффективности Украины Мария Яковлева заявила, что Москва в таком случае ничего не сможет сделать.

Член Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН прокомментировал заявление украинских политиков. Депутат пояснил, что труба с газом, проходящая через Украину, является практически единственным госдоходом в бюджет страны. «Цивилизованные страны» через трупопровод приобретают газ.

Решение же Стокгольмского арбитража является неокончательным. «Газпром» уже обжаловал его, так что арестов акций не может быть. И вряд ли, считает Милонов, «фантазии» президента Украины поддержат в Евросоюзе. Политика Киева похожа на поведение сомалийских пиратов, подчеркнул депутат.

Другие государства стараются не говорить подобного, потому что такие заявления плохо отразятся на репутации страны. Украина этим занята постоянно, заключил Милонов.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #порошенко #украина #политика #милонов #весь мир #северный поток #арест акций
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