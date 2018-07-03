Мы в соц.сетях:
Россиян могут признать иноагентами, если они получают деньги от иностранцев — Госдума

Россиян могут признать иноагентами, если они получают деньги от иностранцев — Госдума

 Племянница Скрипаля рассказала о желании родственников вернуться в РФ

Племянница Скрипаля рассказала о желании родственников вернуться в РФ
Киев готов рассмотреть предложение об обмене Вышинского

Киев готов рассмотреть предложение об обмене Вышинского

 Минск рассчитывает подписать договор с Москвой о признании виз в октябре

Минск рассчитывает подписать договор с Москвой о признании виз в октябре
Курц призвал к развитию диалога России и Евросоюза

Курц призвал к развитию диалога России и Евросоюза

 Спасший ребенка во Франции малиец стал пожарным

Спасший ребенка во Франции малиец стал пожарным
Россиян могут признать иноагентами, если они получают деньги от иностранцев — Госдума

Россиян могут признать иноагентами, если они получают деньги от иностранцев — Госдума

 Племянница Скрипаля рассказала о желании родственников вернуться в РФ

Племянница Скрипаля рассказала о желании родственников вернуться в РФ
Киев готов рассмотреть предложение об обмене Вышинского

Киев готов рассмотреть предложение об обмене Вышинского

 Минск рассчитывает подписать договор с Москвой о признании виз в октябре

Минск рассчитывает подписать договор с Москвой о признании виз в октябре
Курц призвал к развитию диалога России и Евросоюза

Курц призвал к развитию диалога России и Евросоюза

 Спасший ребенка во Франции малиец стал пожарным

Спасший ребенка во Франции малиец стал пожарным
10:30   3 Июля 2018
Весь мир

Центры для высылки нелегалов появятся в Германии

Центры для высылки нелегалов появятся в Германии

Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель.

Немецкие правящие партии ХДС и ХСС договорились о создании специальных центров для быстрой высылки беженцев, которые уже зарегистрированы в других странах ЕС и тех, кто лишен права пребывать в ФРГ.

По ее словам, в Германии появятся транзитные центры, которые при получении согласия другой страны будут высылать беженцев туда, где у них есть регистрация или же на родину.

По мнению немецкого канцлера, такая мера является компромиссной. Обе партии смогли сохранить партнерский дух в Европейском союзе и сделать важный шаг для борьбы с миграцией.

Ранее председатель Христианско-социального союза, министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер сообщил, что правящим партиям удалось достичь согласия по миграционному вопросу.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#ес #меркель #германия #фрг #мигранты #политика #хсс #хдс
Самое читаемое
Конюхов попросил Путина ускорить постройку батискафа для спуска в Марианскую впадину

Конюхов попросил Путина ускорить постройку батискафа для спуска в Марианскую впадину

 Сенцова могут включить в список обмена заключенными

Сенцова могут включить в список обмена заключенными

 «Северный поток-2» является исключительно коммерческим проектом — Кремль

«Северный поток-2» является исключительно коммерческим проектом — Кремль

 Патрушев проведет совещание по вопросам нацбезопасности на Дальнем Востоке

Патрушев проведет совещание по вопросам нацбезопасности на Дальнем Востоке