Центры для высылки нелегалов появятся в Германии

Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель.

Немецкие правящие партии ХДС и ХСС договорились о создании специальных центров для быстрой высылки беженцев, которые уже зарегистрированы в других странах ЕС и тех, кто лишен права пребывать в ФРГ.

По ее словам, в Германии появятся транзитные центры, которые при получении согласия другой страны будут высылать беженцев туда, где у них есть регистрация или же на родину.

По мнению немецкого канцлера, такая мера является компромиссной. Обе партии смогли сохранить партнерский дух в Европейском союзе и сделать важный шаг для борьбы с миграцией.

Ранее председатель Христианско-социального союза, министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер сообщил, что правящим партиям удалось достичь согласия по миграционному вопросу.