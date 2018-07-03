Киев пригрозил арестом акций «Северного потока-1»

Таким образом Украина хочет «наказать» Россию, взыскав «долг», решение о котором вынес арбитраж Стокгольма. Об этом сообщило издание «Обозреватель».

Предложение об аресте акций внесла член коллегии Государственного агентства по энергоэффективности Украины Мария Яковлева. Она пояснила, что Москва имеет 51% в Газпроме. Киев может арестовать 35% и возмещать в пользу государства.

Если решение окажется положительным, то Украина сможет двигаться по «тому же пути».