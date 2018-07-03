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Киев готов рассмотреть предложение об обмене Вышинского

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9:50   3 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Киев пригрозил арестом акций «Северного потока-1»

Киев пригрозил арестом акций «Северного потока-1»

Таким образом Украина хочет «наказать» Россию, взыскав «долг», решение о котором вынес арбитраж Стокгольма. Об этом сообщило издание «Обозреватель».

Предложение об аресте акций внесла член коллегии Государственного агентства по энергоэффективности Украины Мария Яковлева. Она пояснила, что Москва имеет 51% в Газпроме. Киев может арестовать 35% и возмещать в пользу государства.

Если решение окажется положительным, то Украина сможет двигаться по «тому же пути».

«России будет нечего делать», — считает Яковлева, говоря об аресте акций и начале процедуры возмещения.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #украина #политика #нафтогаз #весь мир #северный поток
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