ФБР подключилось к делу об «утечках» Facebook

Расследование утечки данных пользователей Facebook в США набирает обороты: накануне к делу подключились три федеральных ведомства, пишет The Washington Post.

Минюст США 15 мая начал расследование деятельности британской компании Cambridge Analytica, которую подозревают в неправомерном использовании данных 87 миллионов пользователей Facebook. Предполагается, что политические консультанты использовали личную информацию во время президентских выборов в США в 2016 году.

Накануне, 2 июля, к делу присоединились еще три федеральных агентства: ФБР, Комиссия по ценным бумагам и биржам, а также Федеральная торговая комиссия. Руководство Facebook уведомило, что ответило на все вопросы новых участников расследования, передало им все необходимые материалы и готово продолжать сотрудничество в рамках разбирательства.