Источник: Завершены испытания дальнобойной ракеты для С-400

Подошли к концу государственные испытания зенитной ракеты большого радиуса действия для системы ПВО С-400, пишет ТАСС.

Испытания проходили на полигоне Капустин Яр. Они прошли успешно и по итогам был подписан соответствующий документ. Армия может получить на вооружение ракету 40Н6Е уже до конца лета.

Ракета может поразить цели на высоте до 185 километров и расстоянии 400 километров. В то же время новейшие ракеты достигают цели лишь на расстоянии 250 километров. 40Н6Е также может стать проблемой для самолетов и ракет, которые изготовлены с применением технологии «стелс».

Разработчик 40Н6Е концерн «Алмаз-Антей» пока никак не прокомментировал прошедшие испытания.