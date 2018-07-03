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10:09   3 Июля 2018
Россия

Источник: Завершены испытания дальнобойной ракеты для С-400

Источник: Завершены испытания дальнобойной ракеты для С-400

Подошли к концу государственные испытания зенитной ракеты большого радиуса действия для системы ПВО С-400, пишет ТАСС.

Испытания проходили на полигоне Капустин Яр. Они прошли успешно и по итогам был подписан соответствующий документ. Армия может получить на вооружение ракету 40Н6Е уже до конца лета. 

Ракета может поразить цели на высоте до 185 километров и расстоянии 400 километров. В то же время новейшие ракеты достигают цели лишь на расстоянии 250 километров. 40Н6Е также может стать проблемой для самолетов и ракет, которые изготовлены с применением технологии «стелс». 

Разработчик 40Н6Е концерн «Алмаз-Антей» пока никак не прокомментировал прошедшие испытания. 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #ракеты #с-400 #алмаз-антей #армия и опк
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