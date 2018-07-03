Трутнев: Основная причина аварий на Дальнем востоке — плохие дороги

В Петропавловске-Камчатском проходит совещание Совета безопасности России, где присутствуют секретарь ведомства Николай Патрушев и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Последний считает, что аварии на дорогах региона происходят из-за их низкого качества. Второй причиной Трутнев видит низкий уровень софинансирования ремонта дорог.

По словам полпреда, за прошлый год в ДТП погибли 924 человека, из них 907 человек — на автотранспорте. Число смертельных случаев гораздо выше, чем в 2016 году.

Распространенной причиной аварий является плохое качество дорог, отсутствие дорожной разметки, заграждений и безопасных участков. Трутнев напомнил, что размер субсидий на ремонт сокращен. В 2013 году сумма софинансирования по Хабаровску и краю составляла четыре миллиарда. В текущем году планируется выделить всего 292 миллиона рублей. Полпред не знает, как при таких суммах можно поддерживать дороги в регионе в нормальном состоянии.