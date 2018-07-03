Полиция Британии подозревает в нападении на Скрипалей двух человек — Sun

Скотленд-Ярд указывает, что оба подозреваемых покинули Британию на следующий день после атаки, пишет во вторник The Sun со ссылкой на источник в полиции.

В Лондоне появление подозреваемых в деле об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии называют серьезным прорывом. По данным британского издания, за нападением стоят двое. Они уехали из страны на следующий день. Предполагается, что сейчас виновные находятся на территории России.

Сейчас главной целью полиции является уголовное наказание для предполагаемых преступников. Однако эта задача осложняется, если те действительно находятся за пределами Великобритании.

Скрипалей 4 марта нашли без сознания на улице в британском городе Солсбери. Лондон уверяет, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. Но Москва отрицает причастность к нападению.