Посол Белоруссии: Нахождение дивизии США в Польше повысит военную опасность в регионе

Посол Белоруссии в Москве Игорь Петришенко считает, что для Белоруссии не представляют угрозы планы Польши разместить у себя бронетанковую дивизию США. Однако это повысит уровень военной опасности в регионе.

Об этом пишет РИА Новости. Петришенко подчеркнул, что Минск учтет этот фактор в национальном военном строительстве и в военном сотрудничестве в форматах Союзного государства и ОДКБ. Эти шаги плановые, осуществляются, исходя из концепции нацбезопасности и ряда других документов и договоров, которые имеют исключительно оборонительный характер. Он пообещал, что специалисты примут адекватные меры.

Что касается решения Польши, то Петришенко отметил, что размещение на своей территории войск других стран – «это право суверенного государства». Страна должна действовать из свои интересов, при этом не нарушая международные правовые обязательства.

Напомним, Польша намерена разместить на своей территории американскую бронетанковую дивизию. Более того, расходы на два миллиарда долларов она готова взять на себя. В Кремле ответили, что эти шаги повлекут контрдействия со стороны России.