Путин и Трамп могут обсудить на саммите проблему кибербезопасности — МИД

Однако рассматривать кибербезопасность лидеры США и России собираются как проблему двусторонних отношений, а не хакерство в целом, уточнил директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Илья Рогачев.

Слова дипломата передает во вторник ТАСС.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп договорились о масштабной встрече в Хельсинки 16 июля. Это станут их первые переговоры вне международных саммитов.

Рогачев не исключил, что, помимо прочих вопросов, главы двух стран также обсудят проблему кибербезопасности. Но именно в рамках двусторонних отношений. Кроме того, Путин и Трамп, вероятнее всего, поговорят о противодействии терроризму. Однако тоже именно применительно к действиям американцев в Сирии.