Патрушев: Путин проведет заседание СБ РФ по нарушениям в лесной сфере осенью

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил об этом на заседании ведомства по вопросам экологии на Дальнем Востоке.

Президент РФ Владимир Путин проведет совещание СБ РФ этой осенью. Главной темой станет борьба с нарушениями в лесной сфере. На встрече планируется обсудить дополнительные меры по пресечению нарушений при заготовке и обороте древесины. Патрушев на текущем заседании предложил затронуть несколько вопросов в рамках подготовки предстоящего осеннего совещания.

Он отметил, что одной из главных проблем на Дальнем Востоке является уменьшение лесной площади. В лесах этого региона за пять лет произошло 7,5 тысяч пожаров. Огонь уничтожил более шести миллионов гектар леса, это примерно 43% от общей площади. Секретарь подчеркнул, что на этом фоне незаконно собирается слишком много древесины. В прошлом году зафиксировано более 100 тысяч инцидентов. Общая сумма ущерба — 1,2 миллиарда рублей.

Все это ведет к остановке заводов, перерабатывающих древесину, подчеркнул Патрушев. Секретарь СБ считает, что больше внимания нужно уделить охране леса от пожаров и пресечь незаконную рубку.