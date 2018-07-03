Мы в соц.сетях:
Россиян могут признать иноагентами, если они получают деньги от иностранцев — Госдума

Россиян могут признать иноагентами, если они получают деньги от иностранцев — Госдума

 Племянница Скрипаля рассказала о желании родственников вернуться в РФ

Племянница Скрипаля рассказала о желании родственников вернуться в РФ
Киев готов рассмотреть предложение об обмене Вышинского

Киев готов рассмотреть предложение об обмене Вышинского

 Минск рассчитывает подписать договор с Москвой о признании виз в октябре

Минск рассчитывает подписать договор с Москвой о признании виз в октябре
Курц призвал к развитию диалога России и Евросоюза

Курц призвал к развитию диалога России и Евросоюза

 Спасший ребенка во Франции малиец стал пожарным

Спасший ребенка во Франции малиец стал пожарным
Россиян могут признать иноагентами, если они получают деньги от иностранцев — Госдума

Россиян могут признать иноагентами, если они получают деньги от иностранцев — Госдума

 Племянница Скрипаля рассказала о желании родственников вернуться в РФ

Племянница Скрипаля рассказала о желании родственников вернуться в РФ
Киев готов рассмотреть предложение об обмене Вышинского

Киев готов рассмотреть предложение об обмене Вышинского

 Минск рассчитывает подписать договор с Москвой о признании виз в октябре

Минск рассчитывает подписать договор с Москвой о признании виз в октябре
Курц призвал к развитию диалога России и Евросоюза

Курц призвал к развитию диалога России и Евросоюза

 Спасший ребенка во Франции малиец стал пожарным

Спасший ребенка во Франции малиец стал пожарным
9:17   3 Июля 2018
Россия

Патрушев: Путин проведет заседание СБ РФ по нарушениям в лесной сфере осенью

Патрушев: Путин проведет заседание СБ РФ по нарушениям в лесной сфере осенью

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил об этом на заседании ведомства по вопросам экологии на Дальнем Востоке.

Президент РФ Владимир Путин проведет совещание СБ РФ этой осенью. Главной темой станет борьба с нарушениями в лесной сфере. На встрече планируется обсудить дополнительные меры по пресечению нарушений при заготовке и обороте древесины. Патрушев на текущем заседании предложил затронуть несколько вопросов в рамках подготовки предстоящего осеннего совещания.

Он отметил, что одной из главных проблем на Дальнем Востоке является уменьшение лесной площади. В лесах этого региона за пять лет произошло 7,5 тысяч пожаров. Огонь уничтожил более шести миллионов гектар леса, это примерно 43% от общей площади. Секретарь подчеркнул, что на этом фоне незаконно собирается слишком много древесины. В прошлом году зафиксировано более 100 тысяч инцидентов. Общая сумма ущерба — 1,2 миллиарда рублей.

Патрушев: Путин проведет заседание СБ РФ по нарушениям в лесной сфере осенью

Все это ведет к остановке заводов, перерабатывающих древесину, подчеркнул Патрушев. Секретарь СБ считает, что больше внимания нужно уделить охране леса от пожаров и пресечь незаконную рубку.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Никифоров
#россия #путин #политика #патрушев #дальний восток
Самое читаемое
Конюхов попросил Путина ускорить постройку батискафа для спуска в Марианскую впадину

Конюхов попросил Путина ускорить постройку батискафа для спуска в Марианскую впадину

 Сенцова могут включить в список обмена заключенными

Сенцова могут включить в список обмена заключенными

 «Северный поток-2» является исключительно коммерческим проектом — Кремль

«Северный поток-2» является исключительно коммерческим проектом — Кремль

 Патрушев проведет совещание по вопросам нацбезопасности на Дальнем Востоке

Патрушев проведет совещание по вопросам нацбезопасности на Дальнем Востоке