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9:11   3 Июля 2018
Весь мир

Патрушев проверил уровень антитеррористической защиты на Дальнем Востоке

Патрушев проверил уровень антитеррористической защиты на Дальнем Востоке

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев считает, что объекты транспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке уязвимы для атак террористов. Об этом он заявил на заседании, посвященном вопросам безопасности на транспорте.

Все меры, которые удалось за последнее время принять помогли не осложнить оперативную обстановку на объектах транспорта на Дальнем Востоке.

Патрушев проверил уровень антитеррористической защиты на Дальнем Востоке

Патрушев подверг критике работу по категорированию и оценке уязвимости таких объектов. Он обратил внимание, что только 92 процента транспортных объектов прошли эту процедуру. Меньше трети из них  прошли оценку уязвимости. Патрушев подчеркнул, что планы обеспечения безопасности осуществляются очень медленно.

Из-за плохой инженерной укомплектованности и отсутствия новых охранных систем  высока вероятность незаконного проникновения на объекты транспорта. Секретарь Совбеза отметил, что более половины работников в сфере безопасности перевозок не имеют профессиональной подготовки. Это чревато неспособностью адекватно реагировать на возможное незаконное вмешательство в работу транспорта, включая теракты. 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #общество #совбез рф #дальний восток #патуршев
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