Мы в соц.сетях:
Россиян могут признать иноагентами, если они получают деньги от иностранцев — Госдума

Россиян могут признать иноагентами, если они получают деньги от иностранцев — Госдума

 Племянница Скрипаля рассказала о желании родственников вернуться в РФ

Племянница Скрипаля рассказала о желании родственников вернуться в РФ
Киев готов рассмотреть предложение об обмене Вышинского

Киев готов рассмотреть предложение об обмене Вышинского

 Минск рассчитывает подписать договор с Москвой о признании виз в октябре

Минск рассчитывает подписать договор с Москвой о признании виз в октябре
Курц призвал к развитию диалога России и Евросоюза

Курц призвал к развитию диалога России и Евросоюза

 Спасший ребенка во Франции малиец стал пожарным

Спасший ребенка во Франции малиец стал пожарным
Россиян могут признать иноагентами, если они получают деньги от иностранцев — Госдума

Россиян могут признать иноагентами, если они получают деньги от иностранцев — Госдума

 Племянница Скрипаля рассказала о желании родственников вернуться в РФ

Племянница Скрипаля рассказала о желании родственников вернуться в РФ
Киев готов рассмотреть предложение об обмене Вышинского

Киев готов рассмотреть предложение об обмене Вышинского

 Минск рассчитывает подписать договор с Москвой о признании виз в октябре

Минск рассчитывает подписать договор с Москвой о признании виз в октябре
Курц призвал к развитию диалога России и Евросоюза

Курц призвал к развитию диалога России и Евросоюза

 Спасший ребенка во Франции малиец стал пожарным

Спасший ребенка во Франции малиец стал пожарным
8:46   3 Июля 2018
Весь мир

Эксперты оценили ядерный арсенал Китая

Эксперты оценили ядерный арсенал Китая

По словам американских экспертов, ядерный арсенал Китая насчитывает около 280 боеголовок, пишет журнал Bulletin of the Atomic Scientists.

Глава Проекта ядерной информации в Федерации американских ученых Ханс Кристенсен и старший научный сотрудник Федерации Роберт Норрис считают, что Пекин продолжает программу модернизации ядерного оружия, которая стартовала еще в 80-е.

За это время Китай создал 48 баллистических ракет морского базирования, 130 — наземного базирования и 20 бомбардировщиков. Мощность большинства боеголовок 200-300 килотонн. 

Также на вооружении у Китая стоят четыре подводные лодки с ядерными двигателями, на каждой — по 12 пусковых установок. Ракеты могут спокойно пролететь более семи тысяч километров. Этого хватит, чтобы нанести удар по Аляске, Гавайям, России или Индии. Или же поплыть на восток — тогда под ударом окажется континентальная часть США.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#армия #политика #китай #ядерный арсенал #баллистическая ракета
Самое читаемое
Конюхов попросил Путина ускорить постройку батискафа для спуска в Марианскую впадину

Конюхов попросил Путина ускорить постройку батискафа для спуска в Марианскую впадину

 Сенцова могут включить в список обмена заключенными

Сенцова могут включить в список обмена заключенными

 «Северный поток-2» является исключительно коммерческим проектом — Кремль

«Северный поток-2» является исключительно коммерческим проектом — Кремль

 Патрушев проведет совещание по вопросам нацбезопасности на Дальнем Востоке

Патрушев проведет совещание по вопросам нацбезопасности на Дальнем Востоке