Эксперты оценили ядерный арсенал Китая

По словам американских экспертов, ядерный арсенал Китая насчитывает около 280 боеголовок, пишет журнал Bulletin of the Atomic Scientists.

Глава Проекта ядерной информации в Федерации американских ученых Ханс Кристенсен и старший научный сотрудник Федерации Роберт Норрис считают, что Пекин продолжает программу модернизации ядерного оружия, которая стартовала еще в 80-е.

За это время Китай создал 48 баллистических ракет морского базирования, 130 — наземного базирования и 20 бомбардировщиков. Мощность большинства боеголовок 200-300 килотонн.

Также на вооружении у Китая стоят четыре подводные лодки с ядерными двигателями, на каждой — по 12 пусковых установок. Ракеты могут спокойно пролететь более семи тысяч километров. Этого хватит, чтобы нанести удар по Аляске, Гавайям, России или Индии. Или же поплыть на восток — тогда под ударом окажется континентальная часть США.