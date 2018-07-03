Главы МИД Японии и Госдепа США обсудят ситуацию вокруг КНДР

Глава внешнеполитического ведомства Японии Таро Коно собирается обсудить с главой Госдепа Майком Помпео ситуацию вокруг КНДР. Встреча состоится 7-8 июля.

Это пятая встреча Коно и Помпео, однако глава Госдепа впервые приедет в Японию после того, как занял должность госсекретаря. До этого, 5-6 июля, американский политик посетит Пхеньян.

Кроме того, по словам японская министра, прорабатывается вопрос о трехсторонней встрече с главой МИД Южной Кореи Кан Ген Хва. Коно рассчитывает, что переговоры с Помпео помогут укрепить отношения Японии и США и сделать их еще более доверительными.

Напомним, 12 июня в Сингапуре прошла первая встреча лидеров США и КНДР в истории. Стороны подписали «подробный» документ и заявили, что это станет «новым стартом» в отношениях двух стран.