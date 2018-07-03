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Конюхов попросил Путина ускорить постройку батискафа для спуска в Марианскую впадину

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2:27   3 Июля 2018
Россия

Конюхов попросил Путина ускорить постройку батискафа для спуска в Марианскую впадину

Конюхов попросил Путина ускорить постройку батискафа для спуска в Марианскую впадину

Российские заводы готовы построить батискаф для исследования грунта Марианской впадины для путешественника Федора Конюхова за пять-семь лет. В интервью RT он рассказал, что просил президента РФ Владимира Путина помочь с сократить срок до двух-трех лет.

По поводу финансовой составляющей проекта Конюхов рассказал, что средства государственного бюджета в проекте не задействованы. Это спонсорские деньги, причем не только из России, но и других стран, заинтересованных в изучении глубинных впадин. Цена вопроса, по его словам, 12 миллионов долларов. Путешественник выразил уверенность, что данный проект принесет науке больше знаний, чем грунт с Луны.

Ранее Конюхов получил президентский грант. После этого он заявил, что намерен потратить эти деньги на полет в стратосферу.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #путин #конюхов #общество #марианская впадина
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