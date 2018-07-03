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Патрушев проведет совещание по вопросам нацбезопасности на Дальнем Востоке
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1:50   3 Июля 2018
Россия

Патрушев проведет совещание по вопросам нацбезопасности на Дальнем Востоке

Патрушев проведет совещание по вопросам нацбезопасности на Дальнем Востоке

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прибыл в Петропавловск-Камчатский, где проведет совещание по актуальным вопросам национальной безопасности на Дальнем Востоке России. Об этом сообщает пресс-служба аппарата СБ.

С главами регионов Дальневосточного федерального округа и руководителями региональных министерств и ведомств Патрушев обсудит проблемы безопасного использования транспорта, меры по обеспечению энергобезопасности и рационального природопользования.

Патрушев проведет совещание по вопросам нацбезопасности на Дальнем Востоке

В последний раз такое совещание на Дальнем Востоке проводилось 7 августа 2017 года в Якутске. На том мероприятии секретари Совбеза указал динамика приграничных территорий российского Дальнего Востока обеспечивает национальную безопасность страны не в полной мере. В частности, он отметил значительные диспропорции в уровне жизни населения Дальнего Востока. По его словам, низкие доходы затормаживают платежеспособный спрос и сводят на нет усилия по развитию предпринимательства в ДВО.

Патрушев проведет совещание по вопросам нацбезопасности на Дальнем Востоке

Также он отмечал, что в округе оставались нерешенными вопросы развития инфраструктуры, оптимизации транспортных расходов и стоимости энергоресурсов. Не менее актуальными задачами он называл обеспечение защиты приграничных населенных пунктов от чрезвычайных ситуаций — наводнений, пожаров и прочего. Секретарь СБ отмечал и нерешенность задач общественной безопасности, указывал на вызывающий беспокойство высокий уровень безработицы в сельской местности, особенно в Приморском, Камчатском краях и Еврейской автономной области.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #патрушев #общество #дальний восток
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