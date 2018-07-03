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Госдума рассмотрит законопроект о пожизненном заключении для педофилов

Госдума рассмотрит законопроект о пожизненном заключении для педофилов

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Госдума рассмотрит законопроект о пожизненном заключении для педофилов

Госдума рассмотрит законопроект о пожизненном заключении для педофилов

 ЧМ—2018. Бельгия — Япония 3:2

ЧМ—2018. Бельгия — Япония 3:2
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1:18   3 Июля 2018
Россия

Госдума рассмотрит законопроект о пожизненном заключении для педофилов

Госдума рассмотрит законопроект о пожизненном заключении для педофилов

На пленарном заседании во вторник Государственная дума рассмотрит в первом чтении законопроект, вводящий пожизненное заключение как наказание для лиц, уличенных в педофилии. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторами инициативы выступили первый вице-спикер Иван Мельников, вице-спикеры Игорь Лебедев и Ирина Яровая, глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, первый зампред того же комитета Ольга Окунева и другие депутаты. В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что принятие закона послужит усилению мер борьбы с преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних и укреплению государственных гарантий обеспечения их безопасности.

Госдума рассмотрит законопроект о пожизненном заключении для педофилов

В частности, законопроектом предлагается дополнить ст. 78 УК РФ положением, отменяющим истечение сроков давности по невыявленным преступлениям в отношении детей в момент достижения жертвой совершеннолетнего возраста.

Также депутаты считают необходимым повысить уголовную ответственность за понуждение несовершеннолетних к действиям сексуального характера, если оно совершено лицом, ранее судимым за подобные преступления. В настоящее время подобные преступления относятся к среднетяжким. По предлагаемому законопроекту они должны быть отнесены к тяжким преступлениям.

Этим же проектом предлагается признать тяжким преступлением изготовление, приобретение, хранение, распространение, публичную демонстрацию или рекламу порнографических материалов с изображениями несовершеннолетних.

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Автор: Олег Королев
#россия #госдума #общество #педофилия
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