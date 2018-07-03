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0:47   3 Июля 2018
Весь мир

Израиль принял закон, лишающий Палестину сотен миллионов долларов

Израиль принял закон, лишающий Палестину сотен миллионов долларов

Парламент Израиля принял законопроект о сокращении средств, которые автономия уже многие годы выплачивает соотечественникам, родственники которых пострадали от властей еврейского государства. Об этом сообщила пресс-служба Кнессета.

Расходы на эти цели власти Израиля оценивают в 360 миллионов долларов ежегодно, что составляет 7% бюджета. Они видят в этих перечислениях стимулирование палестинского террора. Палестина, в свою очередь, трактует эти выплаты, прекращения которых требуют Израиль и США, как помощь жертвам оккупации. По их заверениям, они тратятся не на террор, а на поддержку 35 тысяч семей, родственники которых были убиты, покалечены или находятся в заключении по решениям израильских властей.

За принятие законопроекта проголосовали 87 из 120 израильских депутатов Кнессета.

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Автор: Вячеслав Каширин
#политика #палестина #израиль #весь мир #кнессет
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