Мы в соц.сетях:
Госдума рассмотрит законопроект о пожизненном заключении для педофилов

Госдума рассмотрит законопроект о пожизненном заключении для педофилов

 ЧМ—2018. Бельгия — Япония 3:2

ЧМ—2018. Бельгия — Япония 3:2
Матч Испании и России стал лидером телеэфира на Украине

Матч Испании и России стал лидером телеэфира на Украине

 Саакашвили требует вернуть ему грузинское гражданство

Саакашвили требует вернуть ему грузинское гражданство
Израиль принял закон, лишающий Палестину сотен миллионов долларов

Израиль принял закон, лишающий Палестину сотен миллионов долларов

 Сандерс заявила о прогрессе в вопросе денуклеаризации КНДР

Сандерс заявила о прогрессе в вопросе денуклеаризации КНДР
Госдума рассмотрит законопроект о пожизненном заключении для педофилов

Госдума рассмотрит законопроект о пожизненном заключении для педофилов

 ЧМ—2018. Бельгия — Япония 3:2

ЧМ—2018. Бельгия — Япония 3:2
Матч Испании и России стал лидером телеэфира на Украине

Матч Испании и России стал лидером телеэфира на Украине

 Саакашвили требует вернуть ему грузинское гражданство

Саакашвили требует вернуть ему грузинское гражданство
Израиль принял закон, лишающий Палестину сотен миллионов долларов

Израиль принял закон, лишающий Палестину сотен миллионов долларов

 Сандерс заявила о прогрессе в вопросе денуклеаризации КНДР

Сандерс заявила о прогрессе в вопросе денуклеаризации КНДР
0:20   3 Июля 2018
Весь мир

Сандерс заявила о прогрессе в вопросе денуклеаризации КНДР

Сандерс заявила о прогрессе в вопросе денуклеаризации КНДР

Информацию о продолжении ядерной программы Пхеньяна администрация США не может ни подтвердить, ни опровергнуть, однако отмечает прогресс в работе по этому вопросу. Об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс.

«Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Но могу сказать, мы можем отмечаем прогресс в нашей работе по вопросу денуклеаризации Северной Кореи», — сказала он в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о том, что Пхеньян продолжает реализацию своей ядерной программы.

12 июня президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын встретились в Сингапуре. Итогом саммита стало подписание совместного документа, где обе стороны подтвердили приверженность денуклеаризации Корейского полуострова. Однако лидеры воздержались от сколько-то детальных обязательств. Трамп ограничился лишь устным заявлением о готовности снимать санкции с КНДР, если власти республики своими действиями докажут свой отказ от испытаний баллистических ракет.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Вячеслав Каширин
#сша #кндр #политика #трамп #весь мир #сандерс
Самое читаемое
Украинская «оккупация» Крыма

Украинская «оккупация» Крыма

 Рецидив болезни: в Крыму ответили на ошибку Google в названии Крымского моста

Рецидив болезни: в Крыму ответили на ошибку Google в названии Крымского моста

 Украинская полиция расследует очередное нападение на цыган

Украинская полиция расследует очередное нападение на цыган

 Путин наградил почетными наименованиями 11 воинских формирований

Путин наградил почетными наименованиями 11 воинских формирований