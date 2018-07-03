Сандерс заявила о прогрессе в вопросе денуклеаризации КНДР

Информацию о продолжении ядерной программы Пхеньяна администрация США не может ни подтвердить, ни опровергнуть, однако отмечает прогресс в работе по этому вопросу. Об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс.

«Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Но могу сказать, мы можем отмечаем прогресс в нашей работе по вопросу денуклеаризации Северной Кореи», — сказала он в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о том, что Пхеньян продолжает реализацию своей ядерной программы.

12 июня президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын встретились в Сингапуре. Итогом саммита стало подписание совместного документа, где обе стороны подтвердили приверженность денуклеаризации Корейского полуострова. Однако лидеры воздержались от сколько-то детальных обязательств. Трамп ограничился лишь устным заявлением о готовности снимать санкции с КНДР, если власти республики своими действиями докажут свой отказ от испытаний баллистических ракет.