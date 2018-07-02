Трамп проводит встречи с кандидатами на пост главы Верховного суда США

Президент США Дональд Трамп в понедельник утром встретился с четырьмя кандидатами на пост судьи Верховного суда страны и планирует встречи еще с двумя или тремя. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.

Пост верховного судьи стал вакантным после решения Энтони Кеннеди уйти на пенсию. Американский лидер пообещал, что решение будет принято «в ближайшие дни». Он объявит о своем выборе 9 июля.

В СЩА Верховный суд играет важнейшую роль в политических и общественных дебатах. Поэтому назначение нового его главы станет одной из основных внутриполитических тем в ближайшие недели.

После оглашения решения президента кандидатуру должен утвердить сенат. Как ожидается, демократы «дадут бой» любому выдвиженцу Трампа.