Зеехофер не хочет уходить с поста главы МВД Германии — СМИ

Председатель Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер хочет сохранить за собой пост министра внутренних дел Германии. Об этом сообщает издание Bild.

Как пишет издание, ХДС, который возглавляет канцлер Германии Ангела Меркель, может достичь соглашения с ХСС. В этом случае Зеехофер сможет остаться на обоих постах.

Ранее именно Bild сообщил, что глава МВД просит отправить его в отставку с обоих постов. Затем СМИ писали, что канцлер отправилась на экстренную встречу с министром.

В последние недели в альянсе ХДС/ХСС, который вместе с социал-демократами составил коалиционное правительство страны, разгорелся конфликт, связанный с миграционной политикой — Зеехофер предложил генеральный план действий правительства в сфере миграции Masterplan Migration, однако документ не нашел поддержки Меркель. Сам же министр 1 июня подверг критике предложения канцлер по той же теме.