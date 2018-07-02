Сразу после выборов в Мексике убили еще одного мэра

Мэр города Текалитлан в мексиканском штате Халиско погиб от рук злоумышленников утром в понедельник, сразу после окончания всеобщих выборов в этой стране.

Об этом сообщила прокуратура штата. Отмечается, что Виктора Диаса из проезжающей машины расстреляли неизвестные бандиты. Находившаяся с ним в салоне женщина получила ранение и уже госпитализирована.

Согласно последним данным, только в ходе предвыборной кампании перед завершившимися накануне всеобщими выборами в Мексике были убиты свыше 130 политиков. Из них 28 планировали выдвигаться на выборные должности, еще 14 уже были официально зарегистрированы.