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22:33   2 Июля 2018
Весь мир

Сразу после выборов в Мексике убили еще одного мэра

Сразу после выборов в Мексике убили еще одного мэра

Мэр города Текалитлан в мексиканском штате Халиско погиб от рук злоумышленников утром в понедельник, сразу после окончания всеобщих выборов в этой стране.

Об этом сообщила прокуратура штата. Отмечается, что Виктора Диаса из проезжающей машины расстреляли неизвестные бандиты. Находившаяся с ним в салоне женщина получила ранение и уже госпитализирована.

Согласно последним данным, только в ходе предвыборной кампании перед завершившимися накануне всеобщими выборами в Мексике были убиты свыше 130 политиков. Из них 28 планировали выдвигаться на выборные должности, еще 14 уже были официально зарегистрированы.

 

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Автор: Алла Ларионова
#убийство #политика #мэр #мексика #весь мир
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