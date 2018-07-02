Около 270 тысяч сирицев покинули свои дома из-за боев в последние две недели

Число вынужденных переселенцев в сирийской провинции Кунтейра за последние две недели составило около 175 тысяч человек. Еще около 100 тысяч жителей были вынуждены спасаться из других районов юго-запада страны.

Как сообщает РИА Новости со слов пресс-секретаря управления Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам Рассела Гики, в частности, 35 тысяч мирных жителей направились на юго-запад в район Тал Шихаб, 60 тысяч — на место пересечения границы Насиб—Джабер.

По его словам, это приблизительные данные гуманитарных агентств, которые время от времени меняются. Беженцы размещаются в лагерях на границе линии деэскалации и в соседних населенных пунктах.