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22:26   2 Июля 2018
Весь мир

Один из крупнейших национальных парков горит в Иране

Один из крупнейших национальных парков горит в Иране

На северо-востоке Ирана в понедельник загорелся один из крупнейших в стране национальных парков Голестан.

Об этом сообщает агентство Fars, ссылаясь на главу местного управления по окружающей среде Амира Абдуса.  Пожар на протяжении двух часов уничтожил свяше 100 гектаров пастбищных территорий, заявил он.

Кроме того, отмечается, что огонь перебросился на территорию парке из соседней провинции Северный Хорасан, чему поспособствовала сухая трава и жаркая погода. Пламя в настоящее время движется с востока на запад – в сторону лесной полосы парка.

Абдус добавил, что к тушению пожара уже подключились местная армия и силы Корпуса стражей Исламской революции. При этом пока нет возможности локализовать огонь и до следующего дня не появится.

 

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Автор: Алла Ларионова
#пожар #иран #происшествия #весь мир #национальный парк
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