Шубенков одержал победу на турнире в Венгрии с рекордом среди россиян

Российский спортсмен Сергей Шубенков победил в беге на 110 метров с барьерами на турнире в Секешфехерваре (Венгрия), установив рекорд среди граждан РФ.

Чемпион мира 2015 года показал результат 12,92 секунды. Шубенков на 0,06 секунды улучшил свой же рекорд среди российских атлетов. Кроме того, его новый результат всего одну сотую секунды уступает рекорду Европы, который установил британский чемпион Колин Джонсон в 1993 году. Мировой рекорд на такой дистанции в настоящее время составляет 12,80 секунды, установленный американцем Арисом Мерриттом в 2012 году.

Второе место удалось завоевать венгру Балажу Байи (13,27), третьим пришел Девон Аллен (13,36) из США.

Напомним, Шубенков выступает на соревнованиях в нейтральном статусе после отстранения от соревнований Всероссийской федерации легкой атлетики.