Делегация РФ в ООН выразила тревогу ростом неонацизма на Украине и в странах ЕС

На заседании Совета СПЧ в Женеве представитель российской делегации Дмитрий Воробьев призвал спецдокладчика ООН по современным формам расизма Тендайи Ачиуме уделить этому внимание.

Дипломат отметил, что страна Евросоюза и на Украине значительно ухудшается ситуация в области противодействия расизму, расползаются неонацизм, этническая и религиозная нетерпимость, мигрантофобия. Говоря о ЕС, Воробьев привел в пример страны Прибалтики, где при попустительстве властей организуются шествия легионеров нацистских подразделений «Ваффен СС».

Также он обратил внимание СПЧ на развязанную в ряде стран Европы открытую войну с памятниками советским воинам и воинам-антифашистам, освобождавшим эти страны, акты вандализма в отношении мемориалов жертв Холокоста и еврейских кладбищ.

По словам представителя России, не последнюю, а скорее решающую роль играет попустительство властей экстремистам, вплоть до намеренного подыгрывания радикалам, с тем, чтобы отвлечь общественное внимание от насущных социальных проблем.

26 июня МИД РФ призвал профильные структуры международного сообщества оказать воздействие на власти Эстонии из-за откровенной пропаганды неофашизма в этой стране. Так российское внешнеполитическое ведомство отреагировало на открытие памятной доски в память о 110-летии со дня рождения полковника «Ваффен СС» Альфонса Ребане.