Трамп и Обрадор обсудили безопасность на границе США и Мексики

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о том, что по телефону провел телефонные переговоры с новоизбранным лидером Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.

Как рассказал Трамп журналистам, стороны обсудили зону свободной торговли, НАФТА, торговое соглашение, а также помощь в вопросе о границе. Согласно заявлению главы Белого дома, Вашингтон рассчитывает на то, что новый президент Мексики «поможет с границей».

Мексиканский политик Лопес Обрадор продолжает уверенно лидировать по итогам выборов президента в стране, набирая к вечеру понедельника больше половины голосов.