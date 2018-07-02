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21:46   2 Июля 2018
Весь мир

Трамп и Обрадор обсудили безопасность на границе США и Мексики

Трамп и Обрадор обсудили безопасность на границе США и Мексики

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о том, что по телефону провел телефонные переговоры с новоизбранным лидером Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.

Как рассказал Трамп журналистам, стороны обсудили зону свободной торговли, НАФТА, торговое соглашение, а также помощь в вопросе о границе. Согласно заявлению главы Белого дома, Вашингтон рассчитывает на то, что новый президент Мексики «поможет с границей».

Мексиканский политик Лопес Обрадор продолжает уверенно лидировать по итогам выборов президента в стране, набирая к вечеру понедельника больше половины голосов.

 

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Автор: Алла Ларионова
#сша #переговоры #политика #трамп #мексика #обрадор
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