Матч Испании и России стал лидером телеэфира на Украине

Матч 1/8 финала Чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными Испании и России оказался лидером украинского телеэфира.

Об этом в понедельник сообщает пресс-служба телеканала «Интер» со ссылкой на результаты телемониторинга.

Накануне российские спортсмены одержали сенсационную победу над испанцами в 1/8 финала мундиаля. Встреча, которая прошла в Москве в «Лужниках», завершилась серией пенальти со счетом 4:3 (в основное и дополнительное время счет составил 1:1).

Как отметила пресс-служба телеканала, поединок 1/8 финала Чемпионата собрал наиболее высокую долю среди всех трансляций с начала международного спортивного мероприятия.