Мы в соц.сетях:
Сенцова могут включить в список обмена заключенными

Сенцова могут включить в список обмена заключенными

 Балтфлот пополнился двумя истребителями Су-30СМ

Балтфлот пополнился двумя истребителями Су-30СМ
Матч Испании и России стал лидером телеэфира на Украине

Матч Испании и России стал лидером телеэфира на Украине

 Саакашвили требует вернуть ему грузинское гражданство

Саакашвили требует вернуть ему грузинское гражданство
Трамп и Обрадор обсудили безопасность на границе США и Мексики

Трамп и Обрадор обсудили безопасность на границе США и Мексики

 Делегация РФ в ООН выразила тревогу ростом неонацизма на Украине и в странах ЕС

Делегация РФ в ООН выразила тревогу ростом неонацизма на Украине и в странах ЕС
Сенцова могут включить в список обмена заключенными

Сенцова могут включить в список обмена заключенными

 Балтфлот пополнился двумя истребителями Су-30СМ

Балтфлот пополнился двумя истребителями Су-30СМ
Матч Испании и России стал лидером телеэфира на Украине

Матч Испании и России стал лидером телеэфира на Украине

 Саакашвили требует вернуть ему грузинское гражданство

Саакашвили требует вернуть ему грузинское гражданство
Трамп и Обрадор обсудили безопасность на границе США и Мексики

Трамп и Обрадор обсудили безопасность на границе США и Мексики

 Делегация РФ в ООН выразила тревогу ростом неонацизма на Украине и в странах ЕС

Делегация РФ в ООН выразила тревогу ростом неонацизма на Украине и в странах ЕС
21:29   2 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Матч Испании и России стал лидером телеэфира на Украине

Матч Испании и России стал лидером телеэфира на Украине

Матч 1/8 финала Чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными Испании и России оказался лидером украинского телеэфира.

Об этом в понедельник сообщает пресс-служба телеканала «Интер» со ссылкой на результаты телемониторинга.

Накануне российские спортсмены одержали сенсационную победу над испанцами в 1/8 финала мундиаля. Встреча, которая прошла в Москве в «Лужниках», завершилась серией пенальти со счетом 4:3 (в основное и дополнительное время счет составил 1:1).

Как отметила пресс-служба телеканала, поединок 1/8 финала Чемпионата собрал наиболее высокую долю среди всех трансляций с начала международного спортивного мероприятия.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#россия #украина #тв #испания #чм-2018 #победа
Самое читаемое
Украинская «оккупация» Крыма

Украинская «оккупация» Крыма

 Соперником сборной России в четвертьфинале ЧМ-2018 стала команда Хорватии

Соперником сборной России в четвертьфинале ЧМ-2018 стала команда Хорватии

 Черчесов: Для сборной России все только начинается

Черчесов: Для сборной России все только начинается

 Рецидив болезни: в Крыму ответили на ошибку Google в названии Крымского моста

Рецидив болезни: в Крыму ответили на ошибку Google в названии Крымского моста