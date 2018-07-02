Новый лидер Мексики отказался жить в президентском дворце

Андрес Мануэль Лопес Обрадор, лидирующий по результатам президентских выборов в Мексике, раздумывает над арендой жилого дома неподалеку от президентского дворца и отказаться от личной охраны со стороны военных.

Об этом в понедельник сообщает Excelsior.

Отмечается, что район Сокало, где находится национальный дворец, не относится к числу дорогих и престижных районов Мехико, а вечерами на прилегающих улицах и вовсе может быть не очень безопасно. Рядом с Сокало находится также печально известный высоким уровнем преступности жилой район Тепито.

Свое нежелание проживать в резиденции политик объясняет тем, что на нее якобы наложены колдовские чары.