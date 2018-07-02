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Матч Испании и России стал лидером телеэфира на Украине

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 Саакашвили требует вернуть ему грузинское гражданство

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Трамп и Обрадор обсудили безопасность на границе США и Мексики

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21:16   2 Июля 2018
Весь мир

Новый лидер Мексики отказался жить в президентском дворце

Новый лидер Мексики отказался жить в президентском дворце

Андрес Мануэль Лопес Обрадор, лидирующий по результатам президентских выборов в Мексике, раздумывает над арендой жилого дома неподалеку от президентского дворца и отказаться от личной охраны со стороны военных.

Об этом в понедельник сообщает Excelsior.

Отмечается, что район Сокало, где находится национальный дворец, не относится к числу дорогих и престижных районов Мехико, а вечерами на прилегающих улицах и вовсе может быть не очень безопасно. Рядом с Сокало находится также печально известный высоким уровнем преступности жилой район Тепито. 

Свое нежелание проживать в резиденции политик объясняет тем, что на нее якобы наложены колдовские чары.

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Автор: Алла Ларионова
#политика #мексика #общество #весь мир #обрадор
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