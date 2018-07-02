ВТО нуждается в реформировании — глава Департамента торговли США

Говорить о выходе США из Всемирной торговой организации (ВТО) пока рано, но она нуждается в преобразованиях. Об этом заявил глава американского торгового ведомства Уилбур Росс.

«ВТО нуждается в некоторых реформах, — цитирует чиновника CNBC. — Нужно модернизировать или синхронизировать ее деятельность. Затем мы посмотрим, к чему это приведет».

Ранее в конгрессе США заявили о возможности внесения законопроекта, который позволит государству отказаться от норм ВТО. В последнее время американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял о желании вывести США из ВТО.