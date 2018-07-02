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Матч Испании и России стал лидером телеэфира на Украине

Матч Испании и России стал лидером телеэфира на Украине

 Саакашвили требует вернуть ему грузинское гражданство

Саакашвили требует вернуть ему грузинское гражданство
Трамп и Обрадор обсудили безопасность на границе США и Мексики

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 Делегация РФ в ООН выразила тревогу ростом неонацизма на Украине и в странах ЕС

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21:00   2 Июля 2018
Весь мир

ВТО нуждается в реформировании — глава Департамента торговли США

ВТО нуждается в реформировании — глава Департамента торговли США

Говорить о выходе США из Всемирной торговой организации (ВТО) пока рано, но она нуждается в преобразованиях. Об этом заявил глава американского торгового ведомства Уилбур Росс.

«ВТО нуждается в некоторых реформах, — цитирует чиновника CNBC. — Нужно модернизировать или синхронизировать ее деятельность. Затем мы посмотрим, к чему это приведет».

Ранее в конгрессе США заявили о возможности внесения законопроекта, который позволит государству отказаться от норм ВТО. В последнее время американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял о желании вывести США из ВТО.

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Автор: Вячеслав Каширин
#сша #экономика #трамп #весь мир #вто #росс
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