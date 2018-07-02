Евросоюз пригрозил США ответными торговыми мерами на 300 миллиардов долларов

Штрафные американские пошлины на импорт машин могут повлечь ответные меры и коснуться товаров из США на сумму до 300 миллиардов долларов.

Об этом сообщается в письме Европейской комиссии, проинформировал The Financial Times.

Впервые Брюссель в письменном виде ответил американскому торговому ведомству на угрозу главы Соединенных Штатов Дональда Трампа ввести пошлины на импорт автомобилей из Европейского союза, отмечается в материале зарубежного издания.

Еврокомиссия считает, что расследование Вашингтона о том, представляют ли иностранные машины угрозу для нацбезопасности США, может привести к торговой войне.

Президент Америки 22 июня пообещал ввести новые 20-процентные пошлины на импорт всех европейских машин в Штатах.