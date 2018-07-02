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20:44   2 Июля 2018
Весь мир

Евросоюз пригрозил США ответными торговыми мерами на 300 миллиардов долларов

Евросоюз пригрозил США ответными торговыми мерами на 300 миллиардов долларов

Штрафные американские пошлины на импорт машин могут повлечь ответные меры и коснуться товаров из США на сумму до 300 миллиардов долларов.

Об этом сообщается в письме Европейской комиссии, проинформировал The Financial Times.

Впервые Брюссель в письменном виде ответил американскому торговому ведомству на угрозу главы Соединенных Штатов Дональда Трампа ввести пошлины на импорт автомобилей из Европейского союза, отмечается в материале зарубежного издания.

Еврокомиссия считает, что расследование Вашингтона о том, представляют ли иностранные машины угрозу для нацбезопасности США, может привести к торговой войне.

Президент Америки 22 июня пообещал ввести новые 20-процентные пошлины на импорт всех европейских машин в Штатах.

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Автор: Ольга Шпакова
#ес #сша #экономика #машины #торговля #пошлины
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