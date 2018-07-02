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21:05   2 Июля 2018
Россия

Сенцова могут включить в список обмена заключенными

Сенцова могут включить в список обмена заключенными

Режиссер Олег Сенцов может попасть в список обмена осужденными российскими и украинскими гражданами.

Об этом сообщил журналистам заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев. Сенатор отметил, что тема обмена Сенцова не раз поднималась официальным Киевом

«Его фамилия по-прежнему актуальна», — заявил член Совфеда РИА Новости.

Ранее вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко ранее привела список фамилий граждан РФ, которых Украина готова обменять на своих граждан, осужденных на российской территории. Киев в настоящее время рассматривает обмен по формуле 23 на 23.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #украина #обмен #сенцов
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