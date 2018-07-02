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20:36   2 Июля 2018
Россия

Балтфлот пополнился двумя истребителями Су-30СМ

Балтфлот пополнился двумя истребителями Су-30СМ

Морская авиация Балтийского флота приняла два многоцелевых истребителя Су-30СМ. Они прибыли на авиабазу в городе Черняховск в Калининградской области. Об этом сообщил журналистам официальный представитель флота Роман Мартов.

По его словам, истребители совершили перелет из Иркутска, где расположен завод-изготовитель, в самый западный регион страны. Допущенные к пилотированию машин поколения 4+ летчики предварительно прошли переподготовку в Липецком центре подготовки и переучивания летного состава. Они изучили тактико-технические характеристики машины, технологическую базу, особенности пилотирования. Перед полетом они прошли спецкурс на наземных тренажерах.

Балтфлот пополнился двумя истребителями Су-30СМ

Мартов отметил, что в рамках гособоронзаказа в 2018-2019 годах в Балтийский флот планируется поставка еще нескольких таких истребителей. За два года авиабаза в Черняховске получил восемь истребителей Су-30СМ. Первый такой самолет прибыл на авиабазу в декабре 2016 года.

Су-30СМ — последняя модификация многоцелевого тяжелого истребителя Су-30. Отличается сверхманевренностью. Оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями снабжены управляемым вектором тяги. Истребитель может нести современное и перспективное оружие класса «воздух — воздух» и «воздух — поверхность».

 

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #общество #балтийский флот #су-30см
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