Мэрия Петрозаводска заплатила пенсионерке 530 тысяч рублей за гололед

Повредившая ногу из-за гололеда пенсионерка из Петрозаводска взыскала с городской мэрии компенсацию в размере 530 тысяч рублей.

Как говорится в пресс-службе городского суда, с администрации Петрозаводского городского округа взыскали 400 тысяч рублей за моральный ущерб. Также женщина получила 130 тысяч рублей в качестве возмещения утраченного заработка. Отмечается, что иск удовлетворен частично.

Пенсионерке отказали в оплате услуг больницы скорой помощи в размере 4,5 тысячи рублей из-за недоказанности необходимости и отсутствия квитанции.

Инцидент произошел в марте 2017 года. Женщина поскользнулась на одной из улиц Петрозаводска на обледенелом асфальте и получила травму. Более шести месяцев она лечилась, после чего ей понадобилась реабилитация в городской поликлинике.