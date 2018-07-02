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20:31   2 Июля 2018
Россия

Мэрия Петрозаводска заплатила пенсионерке 530 тысяч рублей за гололед

Мэрия Петрозаводска заплатила пенсионерке 530 тысяч рублей за гололед

Повредившая ногу из-за гололеда пенсионерка из Петрозаводска взыскала с городской мэрии компенсацию в размере 530 тысяч рублей.

Как говорится в пресс-службе городского суда, с администрации Петрозаводского городского округа взыскали 400 тысяч рублей за моральный ущерб. Также женщина получила 130 тысяч рублей в качестве возмещения утраченного заработка. Отмечается, что иск удовлетворен частично.

Пенсионерке отказали в оплате услуг больницы скорой помощи в размере 4,5 тысячи рублей из-за недоказанности необходимости и отсутствия квитанции.

Инцидент произошел в марте 2017 года. Женщина поскользнулась на одной из улиц Петрозаводска на обледенелом асфальте и получила травму. Более шести месяцев она лечилась, после чего ей понадобилась реабилитация в городской поликлинике.

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Автор: Ольга Шпакова
#суд #россия #карелия #мэрия #петрозаводск #общество #возмещение
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