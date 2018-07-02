Главы МИД России и Ирана обсудили сирийское урегулирование
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом обсудил двусторонние отношения и сирийское урегулирование. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Отмечается, что разговор состоялся на фоне столкновений правительственных войск Сирии с оппозицией в районах, граничащих с Израилем и Иорданией.
Накануне координационный центр России, Ирана и Турции зафиксировал нарушения режима прекращения огня незаконными формированиями в сирийских провинциях Латакия и Алеппо.