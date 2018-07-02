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20:06   2 Июля 2018
Россия

Главы МИД России и Ирана обсудили сирийское урегулирование

Главы МИД России и Ирана обсудили сирийское урегулирование

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом обсудил двусторонние отношения и сирийское урегулирование. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что разговор состоялся на фоне столкновений правительственных войск Сирии с оппозицией в районах, граничащих с Израилем и Иорданией.

Накануне координационный центр России, Ирана и Турции зафиксировал нарушения режима прекращения огня незаконными формированиями в сирийских провинциях Латакия и Алеппо.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #сирия #лавров #политика #мид рф #зариф
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