РФ инициирует спор с США из-за пошлин на сталь и аллюминий

Российская сторона обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) с просьбой о проведении консультаций с Вашингтоном о пошлинах на сталь и алюминий, введенных ранее.

Отмечается, что соответствующий запрос означает официальное инициирование торгового спора.

Россия подчеркивает, что пошлины Соединенных Штатов на 25% и 10% на импортируемую продукцию из стали и алюминия идут в разрез положениями Соглашения ВТО по тарифам и торговле от 1994 года, а также Соглашения о защитных мерах. Это уже седьмая по счету жалоба, инициированная членом ВТО на американские пошлины на сталь и алюминий.