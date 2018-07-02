Мы в соц.сетях:
Сенцова могут включить в список обмена заключенными

Сенцова могут включить в список обмена заключенными

 Балтфлот пополнился двумя истребителями Су-30СМ

Балтфлот пополнился двумя истребителями Су-30СМ
Матч Испании и России стал лидером телеэфира на Украине

Матч Испании и России стал лидером телеэфира на Украине

 Саакашвили требует вернуть ему грузинское гражданство

Саакашвили требует вернуть ему грузинское гражданство
Трамп и Обрадор обсудили безопасность на границе США и Мексики

Трамп и Обрадор обсудили безопасность на границе США и Мексики

 Делегация РФ в ООН выразила тревогу ростом неонацизма на Украине и в странах ЕС

Делегация РФ в ООН выразила тревогу ростом неонацизма на Украине и в странах ЕС
Сенцова могут включить в список обмена заключенными

Сенцова могут включить в список обмена заключенными

 Балтфлот пополнился двумя истребителями Су-30СМ

Балтфлот пополнился двумя истребителями Су-30СМ
Матч Испании и России стал лидером телеэфира на Украине

Матч Испании и России стал лидером телеэфира на Украине

 Саакашвили требует вернуть ему грузинское гражданство

Саакашвили требует вернуть ему грузинское гражданство
Трамп и Обрадор обсудили безопасность на границе США и Мексики

Трамп и Обрадор обсудили безопасность на границе США и Мексики

 Делегация РФ в ООН выразила тревогу ростом неонацизма на Украине и в странах ЕС

Делегация РФ в ООН выразила тревогу ростом неонацизма на Украине и в странах ЕС
20:33   2 Июля 2018
Россия

РФ инициирует спор с США из-за пошлин на сталь и аллюминий

РФ инициирует спор с США из-за пошлин на сталь и аллюминий

Российская сторона обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) с просьбой о проведении консультаций с Вашингтоном о пошлинах на сталь и алюминий, введенных ранее.

Отмечается, что соответствующий запрос означает официальное инициирование торгового спора.

Россия подчеркивает, что пошлины Соединенных Штатов на 25% и 10% на импортируемую продукцию из стали и алюминия идут в разрез положениями Соглашения ВТО по тарифам и торговле от 1994 года, а также Соглашения о защитных мерах. Это уже седьмая по счету жалоба, инициированная членом ВТО на американские пошлины на сталь и алюминий.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#россия #сша #политика #вто #пошлины
Самое читаемое
Украинская «оккупация» Крыма

Украинская «оккупация» Крыма

 Соперником сборной России в четвертьфинале ЧМ-2018 стала команда Хорватии

Соперником сборной России в четвертьфинале ЧМ-2018 стала команда Хорватии

 Черчесов: Для сборной России все только начинается

Черчесов: Для сборной России все только начинается

 Рецидив болезни: в Крыму ответили на ошибку Google в названии Крымского моста

Рецидив болезни: в Крыму ответили на ошибку Google в названии Крымского моста