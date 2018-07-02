Торговая палата США начала кампанию против тарифной политики Трампа

Об этом сообщает Politico.

По словам председателя Торговой палаты США Тома Донохью, администрация президента Дональда Трампа может подорвать экономический прогресс, в котором она так заинтересована.

Как указывает медиа-организация, палата провела государственный анализ, чтобы доказать, что Трамп может инициировать «глобальную торговую войну».

Издание также делает акцент на том, что между Донохью и Трампом сложились «непростые отношения». Так, в июле председатель палаты призвал американского лидера прекратить его политику «нулевой терпимости» в отношении мигрантов.

Напомним, ранее Трамп ввел пошлины на продукцию из стали и алюминия для стран Европейского союза, Канады и Мексики. Россия подала иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) против американских пошлин.