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19:59   2 Июля 2018
Весь мир

Торговая палата США начала кампанию против тарифной политики Трампа

Торговая палата США начала кампанию против тарифной политики Трампа

Об этом сообщает Politico.

По словам председателя Торговой палаты США Тома Донохью, администрация президента Дональда Трампа может подорвать экономический прогресс, в котором она так заинтересована.

Как указывает медиа-организация, палата провела государственный анализ, чтобы доказать, что Трамп может инициировать «глобальную торговую войну».

Издание также делает акцент на том, что между Донохью и Трампом сложились «непростые отношения». Так, в июле председатель палаты призвал американского лидера прекратить его политику «нулевой терпимости» в отношении мигрантов.

Напомним, ранее Трамп ввел пошлины на продукцию из стали и алюминия для стран Европейского союза, Канады и Мексики. Россия подала иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) против американских пошлин.

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Автор: Ольга Шпакова
#сша #политика #трамп #торговая палата
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