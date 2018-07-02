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 Саакашвили требует вернуть ему грузинское гражданство

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19:36   2 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Саакашвили требует вернуть ему грузинское гражданство

Саакашвили требует вернуть ему грузинское гражданство

В интервью тбилисской телекомпании Rustavi 2 экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что действия грузинских властей сводятся к тому, чтобы лишить его возможности принимать участие в политической жизни страны. Он потребовал вернуть ему гражданство.

В интервью он обратился к президенту Грузии Георгию Маргвелашвили с требованием восстановить его в правах — вернуть гражданство, которого, по словам Саакашвили, его лишили, допустив нарушения. Заявление прозвучало в воскресенье вечером. Уже на следующий день глава администрации президента Грузии Георгий Абашишвил прокомментировал его, заявив журналистам, что экс-президент отказался от гражданства по своей воле. По словам Абашишвили, политика лишил гражданства не действующий президент.

«Он сам лично и осознанно отказался от грузинского гражданства в пользу гражданства Украины. Более того, Саакашвили ни разу не обращался с просьбой вернуть ему гражданство Грузии», — сказал глава президентской администрации.

Саакашвили занимал пост президента Грузии дважды: в 2004-2007 и 2008-2013 годах. В ноябре 2013 года он покинул Грузию — за несколько дней до истечения президентских полномочий.

Саакашвили требует вернуть ему грузинское гражданство

Сначала проживал в США, затем на Украине, где в мае 2015 года ему было предоставлено гражданство. Там он занимал пост губернатора Одесской области, но со временем начал конфликтовать с Киевом. В июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко лишил политика гражданства. В феврале этого года его выслали в Польшу. Оттуда он перебрался в Нидерланды, где получил удостоверение личности и правом на проживание.

 

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Автор: Вячеслав Каширин
#саакашвили #политика #грузия #ближнее зарубежье
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