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19:49   2 Июля 2018
Весь мир

Тренер сборной Хорвании назвал Россию великим соперником

Тренер сборной Хорвании назвал Россию великим соперником

Тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич заявил, что его подопечным предстоит непростой матч со командой России в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года.

 

"Матч будет очень тяжелый. Расслабляться нельзя», — отметил специалист.

Кроме того, Далич назвал российскую сборную сильным и великим соперником. Хорваты, подчеркнул он, постараются на поле не растерять осторожность.

Национальная команда Хорватии накануне в серии пенальти одержала победу над командой Дании в матче 1/8 финала мундиаля. Матч проходил на стадионе в Нижнем Новгороде. Команды сыграли вничью и в основное время, и в дополнительное (1:1). Однако хорватам удалось забить больше мячей в серии пенальти.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #футбол #чм-2018 #весь мир #хорватия
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