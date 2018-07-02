Тренер сборной Хорвании назвал Россию великим соперником

Тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич заявил, что его подопечным предстоит непростой матч со командой России в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года.

"Матч будет очень тяжелый. Расслабляться нельзя», — отметил специалист.

Кроме того, Далич назвал российскую сборную сильным и великим соперником. Хорваты, подчеркнул он, постараются на поле не растерять осторожность.

Национальная команда Хорватии накануне в серии пенальти одержала победу над командой Дании в матче 1/8 финала мундиаля. Матч проходил на стадионе в Нижнем Новгороде. Команды сыграли вничью и в основное время, и в дополнительное (1:1). Однако хорватам удалось забить больше мячей в серии пенальти.