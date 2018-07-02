Совфед РФ утвердил состав Совета по развитию цифровой экономики

Совет по развитию цифровой экономики решили создать в апреле этого года.

Помимо сенаторов, в него включили представителей ряда профильных ведомств, представителей научной общественности и бизнеса. Также в Совет вошли главы некоторых регионов, уточнил вице-спикер верхней палаты парламента Андрей Турчак, которого избрали председателем Совета.

Он перечислил, что от Кабмина в Совет войдут заместитель министра финансов Андрей Иванов, замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис, замминистра экономического развития Савва Шипов, замминистра юстиции России Денис Новак, замминистра науки и высшего образования Ирина Потехина, замруководителя Роскомнадзора Александр Панков, замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров и заместитель главы Минкомсвязи Алексей Козырев.

По словам Турчака, необходимость площадки обусловлена тем, чтобы при реализации крупных проектов учитывались особенности каждого региона и соблюдались его интересы.

Также Совет будет налаживать связи с отраслевыми ассоциациями и компаниями, влияющими на развитие цифровой экономики.