МИД РФ осуждает политические решения грузинских властей

Политические решения Тбилиси, несмотря на декларируемые «добрые намерения», негативно скажутся на отношениях с Сухумом и Цхинвалом.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Российской Федерации по результатам встречи заместителя главы внешнеполитического ведомства Григория Карасина со специальным представителем Евросоюза по Южному Кавказу, сопредседателем Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье Тойво Клааром.

В российском МИД подчеркнули, что во время встречи стороны подтвердили намерение добиваться прогресса в работе женевского формата, главной целью которого по-прежнему является обеспечение мира и стабильности на в регионе.