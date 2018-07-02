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Матч Испании и России стал лидером телеэфира на Украине

Матч Испании и России стал лидером телеэфира на Украине

 Саакашвили требует вернуть ему грузинское гражданство

Саакашвили требует вернуть ему грузинское гражданство
Трамп и Обрадор обсудили безопасность на границе США и Мексики

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 Делегация РФ в ООН выразила тревогу ростом неонацизма на Украине и в странах ЕС

Делегация РФ в ООН выразила тревогу ростом неонацизма на Украине и в странах ЕС
19:24   2 Июля 2018
Россия

МИД РФ осуждает политические решения грузинских властей

МИД РФ осуждает политические решения грузинских властей

Политические решения Тбилиси, несмотря на декларируемые «добрые намерения», негативно скажутся на отношениях с Сухумом и Цхинвалом.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Российской Федерации по результатам встречи заместителя главы внешнеполитического ведомства Григория Карасина со специальным представителем Евросоюза по Южному Кавказу, сопредседателем Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье Тойво Клааром.

В российском МИД подчеркнули, что во время встречи стороны подтвердили намерение добиваться прогресса в работе женевского формата, главной целью которого по-прежнему является обеспечение мира и стабильности на в регионе.

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Автор: Алла Ларионова
#ес #политика #грузия #мид рф
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