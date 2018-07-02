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19:09   2 Июля 2018
Россия

Снова Неймар. Бразилия вышла в ¼ финала ЧМ—2018

Снова Неймар. Бразилия вышла в ¼ финала ЧМ—2018

В латиноамериканском дерби Бразилия—Мексика сильнее оказались бразильцы. Они обыграли соперников со счетом 2:0.

В начале второго нападающий «ПСЖ» Неймар отправил мяч в пустые ворота мексиканцев после передачи от Виллиана. Его гол стал 227-м забитым сборной на чемпионатах мира. В этом показателе пятикратные чемпионы мира обошли Германию, став самой результативной командой в истории турнира. Немцам в этом году уже не обойти бразильцев, так как они отправились домой, не сумев выйти из группы.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #чм-2018 #мексика #бразилия #общество #чм2018
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