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19:06   2 Июля 2018
Россия

Алексей Кожемяко поучаствует в конкурсе на пост мэра Екатеринбурга

Алексей Кожемяко поучаствует в конкурсе на пост мэра Екатеринбурга

Первый заместитель главы администрации Екатеринбурга Алексей Кожемяко подал документы в избирком для участия в конкурсе на должность мэра Екатеринбурга.

Об этом проинформировала пресс-служба городской администрации. Он является шестым кандидатом на пост главы города.

Предполагалось, что Кожемяко подаст документы только во вторник, а сегодня сделает в эфире местных СМИ соответствующее заявление. В эфире «Открытой студии» он заявил, что решение принять участие в конкурсе на мэра города не является сиюминутным. По его словам, оно поддержано управленческой командой городской администрацией, а также нашло поддержку главы администрации Александра Якоба.

Прием документов продлится до 6 июля. Сам конкурс запланирован на 25 июля. Нового главу из двух кандидатов выберут 9 сентября.

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Автор: Ольга Шпакова
#екатеринбург #выборы #мэр #алексей кожемяко
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