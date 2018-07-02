Алексей Кожемяко поучаствует в конкурсе на пост мэра Екатеринбурга

Первый заместитель главы администрации Екатеринбурга Алексей Кожемяко подал документы в избирком для участия в конкурсе на должность мэра Екатеринбурга.

Об этом проинформировала пресс-служба городской администрации. Он является шестым кандидатом на пост главы города.

Предполагалось, что Кожемяко подаст документы только во вторник, а сегодня сделает в эфире местных СМИ соответствующее заявление. В эфире «Открытой студии» он заявил, что решение принять участие в конкурсе на мэра города не является сиюминутным. По его словам, оно поддержано управленческой командой городской администрацией, а также нашло поддержку главы администрации Александра Якоба.

Прием документов продлится до 6 июля. Сам конкурс запланирован на 25 июля. Нового главу из двух кандидатов выберут 9 сентября.