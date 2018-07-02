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18:49   2 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Лукашенко назвал фейки главным оружием современности

Лукашенко назвал фейки главным оружием современности

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что считает самым действенным оружием современности фейковые новости.

Как пишут местные СМИ, Лукашенко отметил, что дезинформация является ложным ориентиром, с помощью которой внешние игроки воюют чужими умами и «взрывают» общество изнутри.

В начале июня белорусская генеральная прокуратура выдвинула инициативу ввести уголовную ответственность за распространение фейков в сети. Генеральный прокурор страны Александр Конюк отметил, что его ведомство работает над этой темой. Он отметил, что такая практика используется в ФРГ.

Американский лидер Дональд Трамп в июне также заявлял, что самым большим врагом его страны являются фейковые новости. Он подчеркнул, что особенно недоволен фейками, которые выходят на NBC и CNN. 

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Автор: Ольга Шпакова
#политика #белоруссия #лукашенко #фейки
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