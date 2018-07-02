Лукашенко назвал фейки главным оружием современности

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что считает самым действенным оружием современности фейковые новости.

Как пишут местные СМИ, Лукашенко отметил, что дезинформация является ложным ориентиром, с помощью которой внешние игроки воюют чужими умами и «взрывают» общество изнутри.

В начале июня белорусская генеральная прокуратура выдвинула инициативу ввести уголовную ответственность за распространение фейков в сети. Генеральный прокурор страны Александр Конюк отметил, что его ведомство работает над этой темой. Он отметил, что такая практика используется в ФРГ.

Американский лидер Дональд Трамп в июне также заявлял, что самым большим врагом его страны являются фейковые новости. Он подчеркнул, что особенно недоволен фейками, которые выходят на NBC и CNN.