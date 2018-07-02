Мы в соц.сетях:
Сенцова могут включить в список обмена заключенными

Сенцова могут включить в список обмена заключенными

 Балтфлот пополнился двумя истребителями Су-30СМ

Балтфлот пополнился двумя истребителями Су-30СМ
Матч Испании и России стал лидером телеэфира на Украине

Матч Испании и России стал лидером телеэфира на Украине

 Саакашвили требует вернуть ему грузинское гражданство

Саакашвили требует вернуть ему грузинское гражданство
Трамп и Обрадор обсудили безопасность на границе США и Мексики

Трамп и Обрадор обсудили безопасность на границе США и Мексики

 Делегация РФ в ООН выразила тревогу ростом неонацизма на Украине и в странах ЕС

Делегация РФ в ООН выразила тревогу ростом неонацизма на Украине и в странах ЕС
Сенцова могут включить в список обмена заключенными

Сенцова могут включить в список обмена заключенными

 Балтфлот пополнился двумя истребителями Су-30СМ

Балтфлот пополнился двумя истребителями Су-30СМ
Матч Испании и России стал лидером телеэфира на Украине

Матч Испании и России стал лидером телеэфира на Украине

 Саакашвили требует вернуть ему грузинское гражданство

Саакашвили требует вернуть ему грузинское гражданство
Трамп и Обрадор обсудили безопасность на границе США и Мексики

Трамп и Обрадор обсудили безопасность на границе США и Мексики

 Делегация РФ в ООН выразила тревогу ростом неонацизма на Украине и в странах ЕС

Делегация РФ в ООН выразила тревогу ростом неонацизма на Украине и в странах ЕС
18:46   2 Июля 2018
Весь мир

Ушла из жизни британский хореограф Джиллиан Линн

Ушла из жизни британский хореограф Джиллиан Линн

В Лондоне на 93-м году жизни скончалась хореограф Джиллиан Линн. О кончине хореографа сообщил ее муж Питер Лэнда.

В своем микроблоге Twitter он написал, что убит горем, так как не стало его любимой подруги. Они прожили вместе 40 лет.

Женщина скончалась в больнице принцессы Грейс.

Джилиан Линн — поставила более 60 шоу в Нью-Йорке и Лондоне. Но более всего известна своими мюзиклами, такими как « Призрак оперы» и « Кошки», в сотрудничестве с композитором Эндрю Ллойдом. Композитор уже выразил соболезнования и сказал, что три поколения британского мюзикла обязаны ей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Григорий Степанов
Самое читаемое
Украинская «оккупация» Крыма

Украинская «оккупация» Крыма

 Соперником сборной России в четвертьфинале ЧМ-2018 стала команда Хорватии

Соперником сборной России в четвертьфинале ЧМ-2018 стала команда Хорватии

 Черчесов: Для сборной России все только начинается

Черчесов: Для сборной России все только начинается

 Рецидив болезни: в Крыму ответили на ошибку Google в названии Крымского моста

Рецидив болезни: в Крыму ответили на ошибку Google в названии Крымского моста