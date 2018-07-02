Ушла из жизни британский хореограф Джиллиан Линн

В Лондоне на 93-м году жизни скончалась хореограф Джиллиан Линн. О кончине хореографа сообщил ее муж Питер Лэнда.

В своем микроблоге Twitter он написал, что убит горем, так как не стало его любимой подруги. Они прожили вместе 40 лет.

Женщина скончалась в больнице принцессы Грейс.

Джилиан Линн — поставила более 60 шоу в Нью-Йорке и Лондоне. Но более всего известна своими мюзиклами, такими как « Призрак оперы» и « Кошки», в сотрудничестве с композитором Эндрю Ллойдом. Композитор уже выразил соболезнования и сказал, что три поколения британского мюзикла обязаны ей.