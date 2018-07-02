Прогноз сбылся. ЦБ объяснил сходство футболиста на купюре к ЧМ—2018 с Акинфеевым

Центробанк в шутку назвал неслучайным изображение на выпущенной к Мундиалю купюре футболиста, отбивающего мяч также, как это сделал голкипер сборной Игорь Акинфеев, что принесло победу над испанцами. В Facebook регулятор написал, что «прогноз сбылся».

Действительно, на 100-рублевой банкноте, выпущенной 22 мая, изображен футболист, бьющий по мячу в падении. Рисунок сходен с растиражированным после отбитого Акинфеевым пенальти фото, где он отражает удар нападающего Яго Аспаса.