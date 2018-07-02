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18:16   2 Июля 2018
Россия

Минздрав предложил ввести экологический сбор на табачные изделия

Минздрав предложил ввести экологический сбор на табачные изделия

Отходы от табачной продукции представляют опасность как для человека, так и для окружающей среды, поэтому на нее имеет смысл ввести экологический налог. Об этом говорится в обращении, направленном Минздравом в адрес Минприроды.

При этом в ведомстве отметили, что вопрос введения экологических налогов к компетенции Минздрава прямо не относится. Однако напомнили, что процесс курения, в частности, является одной из главных причин лесных пожаров.

28 мая Минздрав также предложил ежегодно индексировать акцизы на табачные изделия и крепкий алкоголь на 10-20% в год до 2020 года.

 

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Автор: Олег Королев
#россия #экономика #минздрав #минприроды #сигареты #налогооблажение
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