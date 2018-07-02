Умер экс-глава Гостелерадио СССР Леонид Кравченко

Скончался последний в истории руководитель Гостелерадио СССР Леонид Кравченко.

Информацию о смерти главы Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию подтвердил его сын. Сообщается, что 80-летний Кравченко ушел из жизни после тяжелой болезни.

Леонид Кравченко окончил факультет журналистики МГУ. За свою карьеру ему удалось поработать руководителем ряда разных государственных СМИ. В период с 1975 по 1980 год Кравченко руководил «Строительной газетой», с 1980 по 1985 возглавлял издание «Труд». Два года был гендиректором Телеграфного агенства СССР (ТАСС).

Помимо карьеры в государственных медиа, Кравченко занимался литературной и общественной деятельностью, написал несколько книг о работе на телевидении.