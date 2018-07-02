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 Саакашвили требует вернуть ему грузинское гражданство

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18:03   2 Июля 2018
Политика

Еврокомиссия запустила новое расследование против Польши

Еврокомиссия запустила новое расследование против Польши

Еврокомиссия (ЕК) начала новое расследование против Польши из-за закона о Верховном суде страны. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе доложил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

Схинас считает, что в переговорах между Брюсселем и Варшавой по ситуации вокруг верховенства закона в Польше больше нет прогресса.

По его словам, у польского правительства будет месяц для ответа на официальное уведомление комиссии. Приставитель МИДа Польши Яцек Чапутович по этому поводу считает, что польская сторона права и спор с ЕК разрешит в свою пользу.

Еврокомиссия в декабре 2017 года запустила процедуру, по результатам которой Польша может лишиться права голоса в Совете ЕС. В Евросоюзе считают, что Польша нарушает принципы верховенства права и призывают Варшаву привести законодательство в рамки норм, которые действуют в Евросоюзе.

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Автор: Григорий Степанов
#ес #польша #ек
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