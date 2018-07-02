Российской земли побеги

Число молодых россиян, желающих покинуть страну растет. Эксперты уверены, на Западе большинство из них ждет избавление от иллюзий.

Германия возглавила список приоритетных стран, куда бы хотела переехать часть российской молодежи. Следом идут США, Испания, Канада и Италия. Данные опроса ВЦИОМ говорят, что за год число желающих покинуть Россию выросло до 31%. С 2014 по 2017 годы доля колебалась в пределах от 21 до 26%. Это молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Но только 26% из тех, кто изъявил желание уехать, имеют конкретные планы: изучают иностранные языки, консультируются с соотечественниками за рубежом и откладывают деньги на переезд.

Комментируя результаты опроса, глава департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов предположил, что неверно трактовать статистику, как «бегство из ужасающей российской реальности». Молодежь, по его мнению, открыта к другим странам и возможно даже бросает вызов внешнему миру.

Председатель Молодежного парламента Мария Воропаева также не склонна драматизировать устремления соотечественников. Полагает, что упомянутая часть респондентов с обратной стороной медали заграничной жизни знакома лишь поверхностно.

«Эти молодые люди, как правило, только приходят к пониманию, к становлению. Для них заграница это некий шаблон, где они не работали, а посещали эти страны в качестве туристов. Очевидно, что и информационная политика в пользу тех, кто живет за рубежом. Для молодежи это тоже важно. На самом деле нам нужно больше рассказывать о преимуществах своей страны, чтобы молодежь была информирована. А то, что растет число желающих уехать, наверное, это связано с желанием учиться за границей», - рассуждает парламентарий.

Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на данные опроса скептически. Исследования социологов, по мнению собеседника «Политики Сегодня» требуют «уточнения метода перед тем, как делать глубокомысленные выводы».

«По-моему, на основании этого же опроса количество россиян, которые не хотят покидать страну, существенно выросло. А так, как это часто бывает, статистика – это такая статистика, опросы – это такие опросы. Спокойней надо к ним относиться. В этой категории молодежь всегда хочет путешествовать и никогда не знает, как сложится их жизнь. Часто путает турпоездки с иммиграцией», - поделился телеведущий.

Опрос социологи проводили по телефону 6 и 7 июня 2018 года. Репрезентативная выборка насчитывала 1800 человек. Из них 74% никогда не выезжали за границу, 18% выезжали на отдых или лечение, 4% навещали родственников и столько же путешествовали по работе или учебе. Погрешность исследования, по данным ВЦИОМ, не превышает 2,5%.