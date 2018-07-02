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18:02   2 Июля 2018
Весь мир

«Тайный побег» Месси с подмосковной базы заранее согласовали в оргкомитете

«Тайный побег» Месси с подмосковной базы заранее согласовали в оргкомитете

Аргентинский футболист Лионель Месси и его коллега по сборной Хавьер Маскерано действительно раньше остальных членов команды покинули базу в подмосковных Бронницах, однако это не был акт демарша.

Об этом сообщил источник в учебно-тренировочном центре ГУОР в Бронницах. Более ранний отъезд обусловлен тем, что эти футболисты живут в Европе, а не в Аргентине, поэтому им нужно было в аэропорт раньше, чем остальным. Такую схему отбытия предварительно согласовал оргкомитет, подчеркнул источник.

Ранее ряд СМИ написал, что накануне утром двое этих футболистов покинули территорию базы через запасной выход, а оставшаяся часть команды уехала в Буэнос-Айрес только к вечеру. В масс-медиа объяснили такое разделение скандалом после проигрыша сборной Хорватии - якобы в сборной накалилась обстановка и две аргентинские звезды футбола сбежали, окончательно подорвав дух команды.

«Тайный побег» Месси с подмосковной базы заранее согласовали в оргкомитете

21 июня Аргентина проиграла сборной Хорватии - матч завершился со счетом 0:3. 30 июня аргентинская сборная проиграла французской команде в матче 1/8 финала ЧМ-2018 (счет 3:4).

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Автор: Ольга Шпакова
#футбол #спорт #чм #аргентина #лионель месси #чм 2018 #чм - 2018
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